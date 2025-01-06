مع اقتراب موعد دخوله البيت الأبيض.. إيران تستعد لمواجهة ترامب

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ذكرت صحيفة "Wall Street Journal" الأميركية أن "إيران تواجه عامًا صعبًا من المواجهة مع إدارة دونالد ترامب المقبلة وذلك بعد عام 2024 الذي تركها مع أزمة اقتصادية حادة في الداخل وانتكاسات في الشرق الأوسط. وتخطط الإدارة الأميركية الجديدة لزيادة العقوبات على إيران كجزء من جهد لاحتواء دعمها للفصائل المسلحة في الشرق الأوسط. ولا تزال استراتيجية طهران تهدد حلفاء واشنطن وشركائها، وخاصة إسرائيل، كما أنها لم تعد تتمتع بشعبية في الداخل. ويدرس فريق ترامب الخيارات، بما في ذلك الضربات الجوية، لمنع إيران من بناء سلاح نووي".وبحسب الصحيفة، "لقد أصيب الاقتصاد الإيراني بالشلل بسبب مزيج من سوء الإدارة والفساد والعقوبات القائمة. فقد أدى نقص الطاقة إلى إغلاق المكاتب الحكومية والمدارس والجامعات وتعطيل الإنتاج في عشرات المصانع. وفي الوقت عينه، تمت السيطرة على التهديد العسكري الإيراني بعد الضربات الإسرائيلية لحلفائها حزب الله في لبنان وحماس في غزة ونظام بشار الأسد المنهار الآن في سوريا ومعظم الدفاعات الجوية الإيرانية. وتمثل الصعوبات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية أكبر تحد لزعمائها الدينيين منذ عام 2022، عندما هزت البلاد اضطرابات واسعة النطاق أشعلتها وفاة امرأة شابة في حجز الشرطة. وقالت سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس في لندن، إن القيادة الإيرانية "تواجه على الأرجح التحديات الأشد عمقاً من صنعها" منذ سنوات. وأضافت أن هذا قد يدفع طهران أيضاً إلى التفاوض على تسوية مع الغرب في سعيها إلى إيجاد مخرج من الأزمة".وتابعت الصحيفة، "في تموز، انتُخِب الرئيس مسعود بزشكيان على أساس برنامج الإصلاحات الاجتماعية والإنعاش الاقتصادي والانفتاح السياسي على الغرب. ولكن بعد ستة أشهر، بدأت آمال الإيرانيين في تحسين حياتهم اليومية تتلاشى بسرعة. وانخفضت العملة الإيرانية في عام 2024 عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 821500 ريال للدولار. كما وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45% منذ عام 2012 إلى 4465.60 دولار العام الماضي، وفقاً للبنك الدولي. وقد أدى نقص الطاقة الناجم عن سوء الإدارة وقلة الاستثمار لسنوات إلى تفاقم الأزمة. وقال بزشكيان مؤخرا إن حكومته تعالج نقص الطاقة من خلال تشجيع الشركات والأسر على التوقف عن هدر الغاز الطبيعي والكهرباء، فضلا عن مكافحة تهريب الوقود".وأضافت الصحيفة، "لقد أدت أزمة الطاقة إلى تأجيج التضخم، الذي بلغ معدله السنوي 37٪ في تشرين الثاني، وفقًا للبنك المركزي للبلاد. وكانت المنتجات الغذائية هي الأكثر تضررًا. إن الحالة الاقتصادية المزرية تثير قلق القيادة الإيرانية، فقد حذرت قوات الحرس الثوري الإسلامي في الثلاثين من كانون الأول من المزيد من الاضطرابات وانتقدت "محاولات تصوير النظام على أنه غير فعّال، وإثارة الخوف داخل المجتمع". وقال علي ربيعي، مستشار بزشكيان للشؤون الاجتماعية، إن الأجيال الشابة من الإيرانيين ترفض الآن العزلة الاقتصادية والقيود الاجتماعية التي ميزت إيران في السنوات الأخيرة".وتابعت الصحيفة، "في الواقع، استجابت إدارة بزشكيان لاستياء الشباب الإيرانيين بتخفيف بعض أكثر سياسات طهران قمعية. ففي أواخر كانون الأول، رفعت الحظر على خدمة الرسائل النصية واتساب وتطبيق غوغل بلاي، لكنها أبقت على حظر إنستغرام وتلغرام. كما تمكن الرئيس الإيراني من منع تنفيذ قانون جديد يفرض عقوبات أشد صرامة على النساء والفتيات لكشف شعرهن أو ساعديهن أو أسفل أرجلهن. وساعدت القيود القائمة في إشعال فتيل الاحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2022".وبحسب الصحيفة، "حتى في ظل العقوبات الأكثر شللا، لا يزال بإمكان إيران ردع الهجمات الأجنبية على أراضيها من خلال الاستفادة من التهديدات من محور المقاومة. لكن هؤلاء الحلفاء هُزموا إلى حد كبير على مدار العام الماضي، وتراهن طهران الآن على حلفائها العراقيين واليمنيين لتهديد إسرائيل، لكن قواعدهم بعيدة عن أهدافهم، مما يحد من فعاليتهم. إن هذه الأحداث تترك لطهران مجالا أقل بكثير للمناورة وهي تستعد لما قد يكون شد الحبل الحاسم مع ترامب. فلقد أثارت انتكاسات العام الماضي مخاوف من أن إيران قد تسرع برنامجها النووي لاستعادة بعض الردع ضد الهجمات الأجنبية. وعلى مدى أشهر، ناقش المسؤولون الإيرانيون علانية ما إذا كان ينبغي زيادة الجهود النووية وما إذا كان ينبغي إعادة النظر في تعهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي مضى عليه عقدان من الزمان بعدم شراء أسلحة الدمار الشامل".وتابعت الصحيفة، "في مواجهة احتمال فرض عقوبات جديدة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية "دون تأخير" مقابل رفع العقوبات. ولكن في تشرين الثاني، قال أيضًا إن البرنامج النووي الإيراني المتقدم أظهر أنه يمكنه التعامل مع أي قيود جديدة. وقال في إشارة إلى العقوبات المفروضة في عهد ترامب الأول: "إن سياسة الضغط الأقصى فرضت "المقاومة القصوى" وانتهت بـ "الهزيمة القصوى" للولايات المتحدة. والدليل؟ مثال واحد: فقط قارن بين البرنامج النووي السلمي لإيران قبل وبعد ما يسمى بسياسة الضغط الأقصى".وختمت الصحيفة، "للتوصل إلى اتفاق، يتعين على الجانبين أن يبتعدا عن العداء. ومن المرجح أن يتسم نهج ترامب تجاه إيران بمعرفة أن عملاءها حاولوا اغتياله، كما قال مسؤولون سابقون في إدارة ترامب".