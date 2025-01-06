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حماس: عملية قلقيلية رد بطولي على جرائم إسرائيل في غزة

Lebanon 24
06-01-2025 | 04:34
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أكدت حركة "حماس" في بيان  أن "عملية إطلاق النار شرق قلقيلية تؤكد أن المقاومة بالضفة ستتواصل رغم إرهاب الاحتلال وإجراءاته الأمنية المشددة".
وأضافت: "أن عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم بقرية الفندق شرق قلقيلية، هي رد بطولي على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم متواصلة وحرب إبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومخططات التهجير في الضفة الغربية، وعدوان المستوطنين وخاصة جماعات الهيكل بحق المسجد الأقصى والمقدسات".
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وقالت: "ندعو إلى تصعيد المقاومة، ولمزيد من الاشتباك والعمليات الموجعة في كافة المناطق داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن، وإفشال مخططاته الخبيثة بالضم والتهجير". (الوكالة الوطنية)
 
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