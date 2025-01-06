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عربي-دولي

عام 2025: تنبؤات عمرها قرن تتحقق وأخرى تثير الدهشة

Lebanon 24
06-01-2025 | 06:41
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بينما نستقبل عامًا جديدًا، نجد أنفسنا نتأمل في مستقبلنا، لكن ماذا لو عدنا إلى الوراء قرنًا من الزمان لنرى كيف تصوّر أسلافنا عام 2025؟ في عشرينيات القرن الماضي، عبّر مفكرون بارزون عن رؤى خيالية ومتنوعة، بعضها بدا خياليًا حينها، لكنه اليوم يثير الفضول والتساؤل حول دقته.
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عالم النفس الأميركي ألبرت إي ويجام تنبأ بأن جمال البشر قد يتراجع، مستندًا إلى اعتقاده أن الأشخاص العاديين ينجبون أكثر من الجميلين. قال في عام 1925: "إذا واصلنا هذا الاتجاه، فلن نجد فتاة جميلة بعد 100 عام."

على الجانب الأكثر إشراقًا، حلم الطبيب البريطاني الحائز على جائزة نوبل، السير رونالد روس، بقدرة الطب على إطالة عمر الإنسان إلى 150 عامًا وربما تحقيق الخلود.

وتخيّل الروائي إتش جي ويلز عالمًا مكونًا من ثلاث كيانات كبرى: الولايات المتحدة، أوروبا، والصين. بالنسبة له، كان عام 2025 نقطة التقاء بين القوى العظمى بدلًا من الدول المستقلة.

وتوقع العالم أرشيبالد لو ظهور أجهزة متطورة كالتلفزيون، وأنابيب الإفطار، وخدمات مصرفية لاسلكية. كما تحدث عن النساء اللواتي سينافسن الرجال على قدم المساواة، ورحلات جوية سلسة من مطارات على أسطح المباني.

بدوره، البروفيسور لوييل جيه ريد كان يرى نقص الغذاء نتيجة النمو السكاني، بينما تنبأ آخرون بابتكار بدائل للنوم وأجهزة اتصال صغيرة بحجم الجيب.

أما صوفي إيرين لوب قدمت رؤيتها لمستقبل خالٍ من الفقر للأطفال، مؤكدة أهمية رعاية الأجيال القادمة لضمان مستقبل أفضل. (news18)




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