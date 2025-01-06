فيديو طريف لبايدن مع "مُراهق".. شاهدوه!

تلعثم الرئيس الأميركي جو بايدن في أداء أغنية "Happy Birthday" بعد أن دعا شابًا إلى المسرح للاحتفال بعيد ميلاده في أحدث زلة محرجة للرئيس العجوز.



وكان الرئيس بايدن (82 عاماً)، يغني عبر الميكروفون بينما كان حشد من الناس يشاهدونه عندما نسي فجأة اسم الشاب والكلمات، مما أدى إلى فجوة محرجة في الأغنية.

أخذ الشاب الزلّة على محمل الجد، وضحك عليها عندما توقف صوت بايدن عند جزء من الأغنية لم يكن يعرفه، قبل أن يلتقط مرة أخرى نهاية الأغنية.

وقال بايدن: "عيد ميلاد سعيد لك، عيد ميلاد سعيد لك، عيد ميلاد سعيد لـ...".





وانتشر مقطع فيديو للخطأ الآن على نطاق واسع، مما دفع المنتقدين إلى وصف الرئيس بأنه "محرج" مع بدء العد التنازلي لتنصيب دونالد ترامب.

Biden invites a guy on stage to sing Happy Birthday to him, but can't pronounce his name. What an embarrassment! pic.twitter.com/08rooOahK0 — RNC Research (@RNCResearch) January 5, 2025 Advertisement

وفي إطار تعليقه، كتب أحد المتابعين: "أحضر بايدن شابا على المسرح ليغني له أغنية عيد ميلاد سعيد... المشكلة أنه إما لا يعرف اسمه أو نسيه... وتمتم بالهراء بدلاً من ذلك"، كتب أحدهم.

من جهته، قال آخر: "جو بايدن ليس لديه أي فكرة عمن يغني له أغنية عيد ميلاد سعيد، هذه الإدارة مجرد مزحة".





وواجه بايدن قلقًا متزايدًا بشأن صحته بعد معاناته من سلسلة ثابتة من الحوادث التي ساءت تدريجيًا طوال فترة رئاسته.

عادت صحة الرئيس إلى الأخبار منذ نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 19 كانون الأول الماضي قصة عن كيفية تعامل المساعدين مع رئيس "منقوص القوة" طوال فترة ولايته بأكملها.

وكشف التقرير أن المساعدين يضطرون إلى تكرار التعليمات الواضحة لبايدن - مثل مكان الخروج من المسرح، وإلغاء الاجتماعات في "أيامه السيئة"، وإبقائه بعيدًا عن أعضاء حكومته.

وكانت ولايته مليئة بالزلات والأخطاء المحرجة، بما في ذلك تقديم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باسم "الرئيس بوتين" في قمة الناتو في يوليو، والاصطدام بأعمدة العلم والسقوط من الدراجات.

وبحلول نهاية عام 2023، بدأ الرئيس بايدن يواجه حوادث متكررة ومحرجة بشكل متزايد، مما يشير إلى أنه غير قادر على تحمل مهمة إدارة البلاد لمدة أربع سنوات أخرى.

وفي حدث خاص لجمع التبرعات في نيويورك في أيلول 2023، كرر بايدن نفس القصة مرتين في غضون دقائق، حول كيف ألهمته الأحداث في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا في عام 2017، ورد فعل دونالد ترامب، للترشح للبيت الأبيض.

وفي 11 آب 2017، هاجم المتفوقون البيض والنازيون الجدد المدينة واستمرت الاشتباكات حتى اليوم التالي.





وساءت صحته تدريجيًا طوال فترة رئاسته وبلغت التكهنات أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد مناظرته التي أنهت حملته ضد ترامب بينما كان لا يزال في السباق لإعادة انتخابه.





وفي أواخر أيلول، بدا أن بايدن يرتكب زلة تلو الأخرى أثناء وجوده على منصة الأمم المتحدة إلى جانب رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وبدا لولا دا سيلفا، 78 عامًا، منزعجًا بشكل واضح بعد أن تقاسم الزعيمان المنصة للتحدث عن مبادرتهما لتحسين حقوق العمال في كل بلد، لأن بايدن غادر من دون أن يصافحه. (العربية نت)