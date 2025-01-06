هزة أرضية تضرب إيران.. إليكم قوتها

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الاثنين قرية بلوك الواقعة في منطقة إسماعيلي بمدينة جيروفت بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.وأعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات من الأرض عند الساعة 7:24 من صباح اليوم الاثنين.وأضاف أنها وقعت على بعد 12 كيلومترا من قرية بلوك و26 كيلومترا من كهنوج و24 كيلومترا من فارياب في محافظة كرمان.ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار محتملة جراء هذه الهزة حتى الآن. (روسيا اليوم)