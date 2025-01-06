هل يزور وفد من الجامعة العربية سوريا قريبا؟

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طلبت الجامعة العربية من الإدارة السورية، الترتيب لزيارة وفد من الجامعة إلى سوريا قريبا، بل خلال أيام.وتواصلت الجامعة مع وزارة الخارجية في الإدارة السورية الجديدة لترتيب زيارة إلى دمشق خلال أيام وفق ما قالته مصادر لـ "العربية"، وذلك للوقوف على آخر التطورات وبحث مسارات الأحداث هناك، مؤكدة أن وفد الجامعة هو الذي سيزور سوريا، ولم يتم بحث زيارة وفد سوري للجامعة في القاهرة، كما أفادت المصادر بأن الجامعة تنتظر تحديد موعد الزيارة.وكانت الجامعة العربية قد أعلنت في بيان قبل أيام عن قلقها من الأحداث التي تشهدها عدة مدن ومناطق سورية، بهدف إشعال فتيل فتنة في البلاد، مؤكدة على ما جاء في بيان العقبة للجنة الاتصال حول سوريا من ضرورة "الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة واحترام إرادته وخياراته".وشددت الجامعة العربية على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار.وأعربت الجامعة عن ثقتها في تمكن أبناء الشعب السوري بكافة مكوناته وقياداته ومن خلال التحلي بالحكمة، من الحفاظ على السلم الأهلي واللحمة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، معلنة عن أمنياتها في أن تخرج سوريا من هذه المحنة الطويلة أقوى مما كانت، وتستعيد دورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي. (العربية)