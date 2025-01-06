Advertisement

عربي-دولي

بسبب الثلوج.. إلغاء أكثر من 1000 رحلة في أميركا

Lebanon 24
06-01-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1302010-638717743159412219.png
Doc-P-1302010-638717743159412219.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة، اليوم الاثنين؛ بسبب عاصفة شتوية مصحوبة بالثلوج والجليد ودرجات حرارة تصل إلى الصفر في مناطق شاسعة بالبلاد.

وذكر موقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية، نقلًا عن "رويترز"، أنه جرى إلغاء 1306 رحلات إجمالًا، فيما تأخرت 414 رحلة أخرى حتى الساعة 1013 بتوقيت غرينتش.
Advertisement

وكانت "ساوث وست إيرلاينز" صاحبة أكبر عدد من الرحلات الملغاة بواقع 264 رحلة، وجاءت بعدها "أمريكان إيرلاينز" التي ألغت 176 رحلة.


كما أصدرت شركات طيران منها "ساوث وست" و"أمريكان" و"يونايتد" و"دلتا"، تحذيرات من تأثر الرحلات جراء العاصفة.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، يوم الجمعة، من أن رياحًا عاتية مصاحبة للعاصفة وتساقط الثلوج وبعض الصقيع، قد يؤثر على السفر في منطقتي شمال شرق ووسط المحيط الأطلسي. (ارم نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2025-01-06
11:00 | 2025-01-06
10:42 | 2025-01-06
10:40 | 2025-01-06
10:27 | 2025-01-06
10:09 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24