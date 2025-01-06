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عربي-دولي

مفاجأة غير متوقعة.. مهاجم نيو أورليانز استخدم هذه النظارات في التخطيط للهجوم!

Lebanon 24
06-01-2025 | 08:30
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استخدم مهاجم نيو أورليانز، نظارات ميتا في التخطيط للمذبحة التي قام بها، وفق ما نقلت صحيفة التايمز عن مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي.

ووفقًا لمكتب التحقيق، استخدم شمس الدين جبار النظارات أثناء قيامه بمسح الحي الفرنسي بالمدينة على دراجة هوائية.
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 وكشف المحققون أن الرجل الذي قتل 14 شخصًا في يوم رأس السنة الجديدة، زار المدينة مرتين في الأشهر التي سبقت المذبحة، وسجل مقطع فيديو على نظارات ميتا الذكية.

وقال العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ليونيل ميرثيل، في مؤتمر صحفي يوم الأحد، إن شمس الدين جبار، البالغ 42 عامًا، استخدم النظارات لتفقد الحي الفرنسي التاريخي بالمدينة على دراجة هوائية "حيث خطط لهذا الهجوم البشع".

وأضاف ميرثيل أن جبار ارتدى النظارات أيضًا أثناء الهجوم، لكنه لم يقم بتفعيلها لبث المجزرة على الهواء مباشرة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالي جبار وهو يجرب نظارات ميتا في المرآة بمنزله في هيوستن، ثم يستخدمها للتسجيل أثناء مروره بالحي الفرنسي في 31 تشرين الأول الماضي. وقال المحققون إنه عاد إلى المدينة في 10 تشرين الثاني الماضي.

وتابع المحقق ميرثيل: "تبدو النظارات الوصفية وكأنها نظارات عادية، لكنها تسمح للمستخدم بتسجيل مقاطع الفيديو والصور دون استخدام اليدين، كما أنها تسمح للمستخدم بالبث المباشر من خلال الفيديو الخاص به".

وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا لقطات كاميرا أمنية تظهر جبار، وهو يزرع قنابل محلية الصنع مخبأة في صناديق تبريد بموقعين في الحي الفرنسي حوالي الساعة الثانية صباحًا، أي قبل حوالي ساعة من شن الهجوم.

وكشف المحققون أيضًا أن جبار كان لديه جهاز إرسال في الشاحنة، لكن المتفجرات لم تنفجر؛ ما أنقذ حياة العشرات.

ولا يزال المحققون يختبرون مواد صنع القنابل والمواد الكيميائية التي عثر عليها في مقطورة جبار في إحدى ضواحي هيوستن.

وقال مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي إن استخدامه لـ "عود ثقاب كهربائي" بدلًا من جهاز تفجير مناسب، يشير إلى قلة خبرته في التعامل مع المتفجرات، وقد يفسر سبب عدم انفجار القنابل. (إرم نيوز)

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