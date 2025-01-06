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رقم مخيف.. أكثر من 30 مليون شخص بالسودان بحاجة للمساعدة

Lebanon 24
06-01-2025 | 09:30
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كشفت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهراً من الحرب المدمرة.

ووجّهت الأمم المتحدة نداء لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى 20.9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30.4 مليون شخص، قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة في ما سمته "أزمة إنسانية غير مسبوقة".
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وقد تسبب الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع والذي تعتبره الأمم المتحدة أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.

وتفشى شبح المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، ومن المتوقع أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بحلول أيار، فيما تنفي الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش وجود مجاعة، لكن منظمات إغاثية تشكو من قيود تعيق عملها. (العربية)
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