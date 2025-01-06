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إقتصاد

رفع القوة القاهرة عن صادرات النفط من جنوب السودان

Lebanon 24
06-01-2025 | 10:00
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رفع السودان حالة القوة القاهرة التي فرضها في آذار الماضي عن صادرات النفط الخام من جنوب السودان، ما يعني استئناف شحنات النفط عبر خط الأنابيب الذي تعرض للتلف ويقع ضمن منطقة الصراع.

وأعلن السودان توقف الإنتاج بعد أن تعرض خط الأنابيب للتصدع في شباط بسبب انسداد ناتج عن تجمد النفط نتيجة نقص الديزل اللازم لتخفيف لزوجة النفط الخام، ما أدى إلى توقف أحد الصادرات الرئيسية التي تمثل أكثر من 90% من عائدات جنوب السودان.
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واتخذت الحكومتان ترتيبات أمنية، كما اتخذت شركة خطوط الأنابيب "بشاير" أيضاً "تدابير لضمان تدفق المواد والمعدات إلى جميع المرافق على طول الطريق"، وفقاً لرسالة بتاريخ 4 كانون الثاني من وزارة الطاقة والبترول السودانية إلى وزارة البترول في جنوب السودان. (بلومبيرغ)

 

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