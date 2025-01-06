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عربي-دولي
بعد تحقيق الأهداف.. الأمن العام في حمص يعلن انتهاء حملة تمشيط المدينة
Lebanon 24
06-01-2025
|
10:09
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أعلنت إدارة الأمن العام بمدينة حمص وسط سوريا، انتهاء حملة التمشيط بأحياء المدينة بعد تحقيق أهدافها باستهداف عدة مستودعات للأسلحة وتوقيف مجرمين لم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية.
وقال مدير إدارة الأمن لوكالة "سانا" السورية: "استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاما ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".
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وأضاف: "تم خلال الحملة توقيف عدد من المشتبه بهم، وقمنا بتحويل من ثبت بحقه جرم إلى القضاء فيما أطلقنا سراح عدد آخر، ولا يزال التحقيق مستمرا مع البعض".
ووفق قوله، ستنسحب قوات إدارة العمليات العسكرية من المناطق، فيما ستبقى حواجز إدارة الأمن العام بالمنطقة تحقيقا للأمن وترسيخا للأمان.
وبيّن أنه سيتم تحويل كل من يثبت بحقه جرم إلى القضاء، لينال جزاءه العادل "ونرفض حالات الثأر خارج القضاء ونحاسب من يُقدم عليها".
وأهاب مدير إدارة الأمن العام في حمص بالأهالي في أحياء المدينة التي حصلت فيها عمليات التمشيط، بأنه "في حال حصول أي تجاوزات من قبل عناصرنا أو تعد على ممتلكاتهم مراجعة مراكزنا المعروفة بالمدينة لنتابع هذه القضايا ونعيد الحق لأهله". (روسيا اليوم)
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