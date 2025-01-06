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الإمارات تؤكد دعمها لاستقرار سوريا

Lebanon 24
06-01-2025 | 10:27
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أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الاثنين، خلال استقباله نظيره السوري، أسعد الشيباني في أبوظبي، موقف دولة الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.
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وخلال استقباله وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية والوفد المرافق، أكد عبد الله بن زايد آل نهيان، وقوف بلاده إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها كافة الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أهمية توفير عوامل الأمن والاستقرار كافة للشعب السوري الشقيق، من أجل مستقبل يسوده الازدهار والتقدم والتنمية.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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