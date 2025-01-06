"من كان يتصور؟".. ماكرون يتهم ماسك بالتدخل في انتخابات الدول الأخرى

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اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، الملياردير الأميركي إيلون ماسك بالتدخل في الانتخابات في دول أخرى، خاصة في ألمانيا.وقال ماكرون في كلمة بثها قصر الإليزيه في حسابه على منصة "إكس": "ماذا لو أخبرنا شخص ما قبل عشر سنوات أن صاحب إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم سيدعم رجعية دولية جديدة ويتدخل بشكل مباشر في الانتخابات، بما في ذلك في ألمانيا؟ من كان يتصور مثل هذا الأمر؟ هذا هو العالم الذي نعيش فيه".ولم يكن ماكرون الوحيد الذي انتقد ماسك، واتهمه بالتدخل بشؤون دول أخرى، ففي مقابلة مع قناة "NRK"، أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور اليوم الاثنين، أن من غير المقبول أن يتدخل شخص ذو نفوذ كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وموارد اقتصادية كبيرة بشكل نشط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.وفي وقت سابق صرح رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك الذي دعا إلى التصويت لصالح حزب "إصلاح المملكة المتحدة" الشعبوي اليميني باعتباره "الأمل الوحيد"، بأن الحزب يحتاج إلى تغيير زعيمه نايجل فاراج..وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها ماسك إلى التصويت لحزب يميني، فقد سبق له أن كتب في مقال لصحيفة "فيلت" الألمانية أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني هو القوة السياسية الوحيدة في ألمانيا القادرة على إنقاذ البلاد من أن تصبح "ظلا لما كانت عليه في السابق".وأثار نشر هذه المادة جدلا ساخنا في مكتب تحرير "فيلت" وفي ألمانيا ككل، حيث قدمت رئيسة قسم الرأي في "فيلت" إيفا ماري كوغل استقالتها بعد نشر المادة، ووصف المرشح لمنصب المستشار الألماني فريدريش ميرتس من كتلة المعارضة المكونة من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، المقال بأنه تدخل غير مسبوق في الانتخابات الألمانية. (روسيا اليوم)