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عربي-دولي

بشأن التنقيب.. بايدن يتعهد بإلغاء قرار ترامب

Lebanon 24
06-01-2025 | 12:12
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كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن حظر عمليات التنقيب الجديدة على مساحة بحرية شاسعة. 

وخلال حديث إذاعي، اكد بايدن أن "قرار الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني، يعتزم إلغاءه "على الفور".
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وقال بايدن: "حان الوقت لحماية هذه السواحل من أجل أطفالنا وأحفادنا".

تابع: "من الواضح بالنسبة لي أن حجم الوقود الأحفوري الضئيل نسبيا في المناطق المحمية لا يبرر المخاطر على البيئة والصحة العامة والاقتصاد التي ستشكلها الامتيازات الجديدة وعمليات الحفر الجديدة".

ختم: "ليس علينا الاختيار بين حماية البيئة وتنمية اقتصادنا؛ أو بين الحفاظ على محيطاتنا وسواحلنا والغذاء الذي تنتجه، والحفاظ على أسعار الطاقة منخفضة. هذه خيارات زائفة".


وسيطبّق الحظر غير المحدد زمنيا على طول الساحل الأطلسي للولايات المتحدة وساحل المحيط الهادئ، في شرق خليج المكسيك وقبالة سواحل ألاسكا في مضيق بيرينغ. (سكاي نيوز) 
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