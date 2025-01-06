"لتعزيز حرية التعبير".. قرار جديد من وزير الاتصالات في الحكومة السورية الجديدة

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ولفت إلى أنه تم "رفع الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".أضاف المصري: "وصلنا اتصالات الشمال السوري ببقية المحافظات السورية، لتسهيل التواصل وتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين في سوريا".ختم: "نسعى دائما لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في سوريا الحرة". (روسيا اليوم)