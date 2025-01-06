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عربي-دولي

"لتعزيز حرية التعبير".. قرار جديد من وزير الاتصالات في الحكومة السورية الجديدة

Lebanon 24
06-01-2025 | 12:56
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أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية حسين المصري، اليوم الاثنين، أنّه "ألغينا السرعة المحددة في محافظتي درعا والقنيطرة، لتحسين جودة الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية".
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ولفت إلى أنه تم "رفع الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

أضاف المصري: "وصلنا اتصالات الشمال السوري ببقية المحافظات السورية، لتسهيل التواصل وتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين في سوريا".

ختم: "نسعى دائما لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في سوريا الحرة". (روسيا اليوم) 
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