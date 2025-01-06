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عربي-دولي

"قوي ومتمكن".. هكذا وصف ترامب الرئيس الصيني

Lebanon 24
06-01-2025 | 13:03
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه والرئيس الصيني شي جين بينغ يجريان محادثات عبر ممثلين، قائلاً: "نتحدث بالفعل. نتحدث من خلال ممثليهم".

ووصف ترامب في مقابلة مع المذيع المحافظ هيو هيويت، شي بأنه رجل قوي ومتمكن وقال إنه "يحظى بالاحترام في الصين".
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وأضاف: "أعتقد أننا قد نتوافق بشكل جيدا جدا. أتوقع هذا، لكن كما تعلمون، يتعين أن يكون هذا طريقا ذا اتجاهين".

وكرر اتهامه للصين بأنها "تنهب" الولايات المتحدة اقتصادياً، داعيا شي وزعماء أجانب آخرين إلى حفل تنصيبه في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن خبراء يقولون إن من غير المرجح أن يحضر الزعيم الصيني. (سكاي نيوز) 
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