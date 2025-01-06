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عربي-دولي

عن إيران والمحور.. ماذا أعلن نتنياهو؟

Lebanon 24
06-01-2025 | 13:53
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "منطقة الشرق الأوسط تعيش على وقع مرحلة تغيير أساسي".

وفي حديثه، قال نتنياهو "نحن في مرحلة تغيير أساسي في الشرق الأوسط".
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أضاف: "لقد عرفنا على مدى سنوات أن إيران هي التهديد الأكبر لنا، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلائها".

تابع: "بالطبع، وجهنا ضربة لهذا المحور، وهي ضربة قوية جدا. لكننا نشهد الآن أن أولا المحور لا يزال موجودا، و ثانيا أن قوى أخرى تدخل إلى المنطقة".

ختم: "نحن في الحاجة دائما لأن نكون مستعدين لما هو قادم".
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