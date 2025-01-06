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آخر خبر.. ما جديد العقوبات الأميركية على سوريا؟

Lebanon 24
06-01-2025 | 14:22
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أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم الاثنين، رخصة عامة تسمح بإجراء المعاملات مع السلطات السورية الجديدة، في عدة مجالات مختلفة.

وسمحت الولايات المتحدة بالمعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية والمعاملات المتعلقة بموارد الطاقة والتحويلات المالية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي في البلاد، من قائمة العقوبات.
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وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الخطوة جاءت "للمساعدة في ضمان عدم عرقلة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".

وأضافت أن إجراءات الإثنين تبني على التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية و"جهود الاستقرار" في المنطقة.

وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو إن "نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، المدعوم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء".

وأضاف "خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".
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