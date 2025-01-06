وفقًا للحسابات الفلكية.. خبير يكشف موعد غرة شهر رمضان

كتب أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند عبر حسابه على منصة "إكس":



"عندما يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي في يوم واحد، يُطلق بعض علماء الفلك والمؤقِّتين على هذه الظاهرة اسم "الازدلاف"، وهي حالة نادرة تعتمد على تزامن دورة القمر مع التقويم الميلادي".



أضاف: "ومن المتوقع أن يتكرر هذا التوافق في شهر رمضان القادم، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن 1 رمضان 1446 هجري قد يوافق 1 آذار 2025، وفقا للحسابات الفلكية، هذا والله أعلم".

اليوم: 5 رجب 5 يناير



عندما يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي في يوم واحد، يُطلق بعض علماء الفلك والمؤقتين على هذه الظاهرة اسم "الازدلاف"، وهي حالة نادرة تعتمد على تزامن دورة القمر مع التقويم الميلادي. ومن المتوقع أن يتكرر هذا التوافق في شهر… pic.twitter.com/56xJq4KKSa — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) January 5, 2025 Advertisement