وفقًا للحسابات الفلكية.. خبير يكشف موعد غرة شهر رمضان

اليوم: 5 رجب 5 يناير
عندما يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي في يوم واحد، يُطلق بعض علماء الفلك والمؤقتين على هذه الظاهرة اسم "الازدلاف"، وهي حالة نادرة تعتمد على تزامن دورة القمر مع التقويم الميلادي. ومن المتوقع أن يتكرر هذا التوافق في شهر… pic.twitter.com/56xJq4KKSa
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) January 5, 2025
اليوم: 5 رجب 5 يناير
عندما يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي في يوم واحد، يُطلق بعض علماء الفلك والمؤقتين على هذه الظاهرة اسم "الازدلاف"، وهي حالة نادرة تعتمد على تزامن دورة القمر مع التقويم الميلادي. ومن المتوقع أن يتكرر هذا التوافق في شهر… pic.twitter.com/56xJq4KKSa