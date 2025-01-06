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عربي-دولي
رفض طلب ترامب لتأجيل النطق بالحكم في قضية "شراء الصمت"
Lebanon 24
06-01-2025
|
18:32
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أُحبطت محاولة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الإثنين، لتأجيل جلسة النطق بالحكم المقرّرة هذا الأسبوع إلى أجل غير مسمى في قضيته المعروفة بشراء الصمت، بينما يستأنف حكماً أيّد الإدانة ويمهّد الطريق ليصبح أول رئيس يتولّى منصبه وهو مُدان بجرائم.
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وأمر القاضي خوان ميرشان في مانهاتن بالمضي قدماً في جلسة النطق بالحكم يوم الجمعة المقبل كما هو مقرّر، رافضاً دفوع محاميي ترامب الذين طالبوا بتأجيلها أثناء تقديمهم طلباً لمحكمة الاستئناف لإلغاء قراره بالإبقاء على الإدانة.
ولا يزال بإمكان ترامب مطالبة محكمة الاستئناف بالتدخّل وإصدار قرار بتأجيل الجلسة.
وخلافاً ذلك، سيتم النطق بالحكم عليه قبل أكثر من أسبوع بقليل من حفل تنصيبه لولاية ثانية.
وأبلغ محامو ترامب القاضي ميرشان بأنه إذا عُقدت جلسة النطق بالحكم، فسيحضرها عبر الفيديو بدلاً من الحضور شخصياً، حيث منحه القاضي هذا الخيار نظراً لمتطلبات عملية الانتقال الرئاسي.
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