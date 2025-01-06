الخارجية العراقية تتواصل مع السلطات في دمشق لإعادة النظر في مصادرة شقة جلال طالباني

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أكدت الخارجية العراقية أن ملكية شقة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني في دمشق تعود لعائلته وأنها تتواصل مع السلطات السورية الجديدة لاستعادتها.وكشف وكيل وزارة الخارجية العراقية شورش خالد سعيد أن "قوات سورية دخلت الشقة وأخذت مفاتيحها، معتقدة أن النظام السابق منحها لعائلة مام جلال".وأكد أن المنزل لم يتعرض لأي عبث أو تخريب، وأن الجهود مستمرة لحل الموضوع بشكل ودي.كما تم توجيه مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية السورية، تؤكد أن "الشقة ملك لعائلة مام جلال، وأنهم اشتروها بأنفسهم عام 1974".جدير بالذكر أن شقة طالباني تقع في الطابق الـ7 من مبنى في حي المزرعة بالعاصمة دمشق وتبلغ مساحتها 150 متر مربع.وفي 4 كانون الثاني الجاري، دخلت قوات تابعة لإدارة العمليات العسكرية على منزل طالباني في دمشق.وكتب الصحفي الكردي سرتيب جوهر على حسابه في "فيسبوك" أن مسلحين استولوا على مفاتيح منزل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في دمشق وأغلقت أبوابه.وأضاف أن "السفارة العراقية في دمشق كثفت اتصالاتها بعد الحادث واحتجت عليه"، مبينا أنه "جرى تبليغ الإدارة الجديدة في سوريا بالحادث لاتخاذ اللازم".وسكن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني لفترة في العاصمة السورية دمشق في سبعينات القرن الماضي. (روسيا اليوم)