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عربي-دولي

"لن أعض لا تقلق".. هاريس تتعرض لموقف محرج في مجلس الشيوخ (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2025 | 00:56
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تعرضت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي لموقف محرج بعد رفض زوج سيناتورة عن الحزب الجمهوري مصافحتها خلال حفل تنصيبها.


وتجنب بروس فيشر، زوج عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري، ديب فيشر، من نبراسكا في فترة ولايتها الثالثة، يد هاريس الممدودة له خلال مراسم أداء القسم يوم الجمعة في مبنى الكابيتول، ولم يقدم سوى إيماءة بالرأس وكلمة شكرا مقتضبة في المقابل، بعد أن أدت زوجته اليمين الدستورية.
 
 
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ورفعت هاريس حواجبها بشكل واضح وعبست عندما التفتت المجموعة إلى الأمام لالتقاط صورة، فيما لم يبتسم بروس. وقالت هاريس ردا على تردد فيشر الواضح في الوقوف بالقرب منها خلال الصورة: "لا بأس، لن أعض… لا تقلق".

وانتقد الليبراليون والعديد من الجمهوريين تصرف فيشر، البالغ من العمر 73 عاما، الذي جاء قبل أسابيع فقط من مغادرة هاريس وبايدن لمنصبيهما، وتولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس زمام الأمور. (روسيا اليوم)

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