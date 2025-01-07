"لن أعض لا تقلق".. هاريس تتعرض لموقف محرج في مجلس الشيوخ (فيديو)

تعرضت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي لموقف محرج بعد رفض زوج سيناتورة عن الحزب الجمهوري مصافحتها خلال حفل تنصيبها.





وتجنب بروس فيشر، زوج عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري، ديب فيشر، من نبراسكا في فترة ولايتها الثالثة، يد هاريس الممدودة له خلال مراسم أداء القسم يوم الجمعة في مبنى الكابيتول، ولم يقدم سوى إيماءة بالرأس وكلمة شكرا مقتضبة في المقابل، بعد أن أدت زوجته اليمين الدستورية.

What an absolutely pathetic display of fragility and hate. The bare minimum—shaking someone’s hand—is apparently too much for these people.



This is cave-dweller behavior, plain and simple.



No class, no decency, just pure spite. pic.twitter.com/R5FcpEkIt3 — Brian Allen (@allenanalysis) January 6, 2025 Advertisement

ورفعت هاريس حواجبها بشكل واضح وعبست عندما التفتت المجموعة إلى الأمام لالتقاط صورة، فيما لم يبتسم بروس. وقالت هاريس ردا على تردد فيشر الواضح في الوقوف بالقرب منها خلال الصورة: "لا بأس، لن أعض… لا تقلق".



وانتقد الليبراليون والعديد من الجمهوريين تصرف فيشر، البالغ من العمر 73 عاما، الذي جاء قبل أسابيع فقط من مغادرة هاريس وبايدن لمنصبيهما، وتولي الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس زمام الأمور. (روسيا اليوم)