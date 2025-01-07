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عربي-دولي

في ظل رئاسة ترامب... شولتس يعوّل على علاقات متينة بين برلين وواشنطن

Lebanon 24
07-01-2025 | 01:55
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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في إرساء علاقات قوية بين الحكومة الألمانية والإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وفي مقابلة نُشرت اليوم الثلاثاء مع مجلة "شتيرن"، أكد شولتس على الدور الحاسم الذي لعبته الولايات المتحدة في التطور الديمقراطي لألمانيا، سواء في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية أو في جميع أنحاء البلاد بعد الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية.
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وأوضح أن هذا الأساس التاريخي لا يزال يُعزز العلاقات عبر الأطلسي، قائلا: "هذا الأساس متين، وسيظل داعما للعلاقات عبر الأطلسي لفترة طويلة". كما شدد على أهمية التعاون الفعال مع الحكومة الأمريكية الجديدة.

وأشار شولتس أيضا إلى أنه أجرى محادثتين مع الرئيس المنتخب ترامب، واصفا إياهما بأنهما كانتا "وديتين للغاية".

ومن المقرر أن يُنصب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني. وعند سؤاله عن حضوره حفل التنصيب، قال شولتس: "الإدارة الأميركية دعت، كما هو معتاد، السفير الألماني". (روسيا اليوم)
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