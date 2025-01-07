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عربي-دولي

خبير يشير إلى خطوة قد يتخذها الاتحاد الأوروبي إن انسحبت واشنطن من "الناتو"

Lebanon 24
07-01-2025 | 02:51
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قال الأستاذ في كلية إيجه في أثينا ستافروس كالينتيريديس إن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى معاهدة لشبونة في حال انسحاب واشنطن من حلف "الناتو" خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف كالينتيريديس في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: " سيصبح هذا السيناريو واقعيا إذا نفّذ دونالد ترامب تهديداته السابقة ضد "الناتو"، فقد صرّح سابقا بأن الولايات المتحدة قد ترفض الدفاع عن أعضاء الحلف الذين لا يلتزمون بالحد الأدنى من الإنفاق الدفاعي".
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وشدد على أن مثل هذا التطور سيضعف "الناتو" ويمنح الاتحاد الأوروبي فرصة اللجوء إلى المادة 42.7 من معاهدة لشبونة، التي تحتوي على بند التضامن.

ووفقا له فإن الوضع الحالي يمكن أن يفتح الباب أمام فرنسا للقيادة في هذا المجال، قائلا: "إن فرنسا سعت تاريخيا إلى اتباع مسار عسكري مستقل وانحرفت أحيانا عن نهج الناتو، وبالتالي، فإن رئيس فرنسا المستقبلي، مسترشدا بأفكار استقلال بلاده، قد يبدأ في قطع علاقات باريس مع الحلف تدريجيا، ما سيعود بالفائدة على روسيا على المدى البعيد". (روسيا اليوم)
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