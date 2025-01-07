كوريا الجنوبية.. فريق التحقيق يطالب مجددا بتوقيف الرئيس المعزول

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أعاد فريق التحقيق مع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سيوك يول، إصدار مذكرة بتوقيفه واستجوابه حول دوره في فرض الأحكام العرفية التعسفي في البلاد.وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين "لقد قدمنا مجددا طلب مذكرة توقيف إلى محكمة منطقة سيئول الغربية لتمديد الموعد النهائي لمذكرة توقيف الرئيس يون".وحاول مكتب التحقيق والشرطة توقيف يون في مقر الإقامة الرئاسي يوم الجمعة الماضي بعد الحصول على مذكرة من نفس المحكمة يوم الثلاثاء الماضي لكنه انسحب بعد مواجهة استمرت ساعات مع موظفي الأمن الرئاسي.وانتهت صلاحية مذكرة التوقيف عند منتصف ليل الاثنين.ويسعى فريق التحقيق المشترك بين الشرطة ومكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع إلى استجواب يون كمشتبه به بتهمة التمرد وإساءة استخدام السلطة، فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية في 3 كانون الاول. (روسيا اليوم)