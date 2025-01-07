بعد الزلزال... الصين تخصص 13.6 مليون دولار لإعادة إعمار التيبت

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أعلنت لجنة الدولة للإصلاح والتنمية الصينية تخصيص 100 مليون يوان (13.6 مليون دولار) لإعادة إعمار المناطق المتضررة بالزلزال في منطقة التيبت ذاتية الحكم.وقالت اللجنة في بيان لها: "خصصت لجنة الدولة للإصلاح والتنمية في الصين اليوم الثلاثاء بشكل عاجل 100 مليون يوان من الميزانية المركزية لدعم إعادة الإعمار بعد الكارثة في المناطق التي ضربها الزلزال في التيبت".وأضافت أن الأموال المخصصة ستنفق بالدرجة الأولى على إعادة بناء وتشييد الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية والخدمات العامة المتضررة في المناطق المنكوبة بالزلزال للمساعدة في استعادة الإنتاج والحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن.ووقع زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر في الساعة 9.05 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في مقاطعة تينغري بمقاطعة شيغاجي بمنطقة التيبت.