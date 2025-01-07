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عربي-دولي

" حكومة نتنياهو متطرفة".. ساندرز يطالب واشنطن بوقف تسليح إسرائيل

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:00
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دعا السيناتور الأميركي بيرني ساندرز واشنطن إلى وقف مبيعات الأسلحة والذخيرة لإسرائيل في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية بقطاع غزة.

وقال ساندرز في منشور على منصة "إكس"، إنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن ترسل المزيد من القنابل إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة، التي قتلت بالفعل 45 ألف شخص، ودمرت أنظمة الإسكان والرعاية الصحية والتعليم في غزة؛ وتسببت في المجاعة من خلال منع المساعدات الإنسانية".
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وأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه لمنع مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل.

وأبلغ مسؤولون أمريكيون الكونغرس بشكل غير رسمي في 4 يناير، بمقترح صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل طائرات حربية وذخائر مدفعية.

وتشمل الصفقة المرتقبة، التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس، معدات دفاعية وذخائر مهمة مثل طائرات مسيرة، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وقنابل صغيرة الحجم، ورؤوس حربية زنة 500 كيلوغرام، وأجهزة تفجير القنابل، بالإضافة إلى وسائل دفاع ضد التهديدات الجوية مثل صواريخ AIM-120C-8 AMRAAM.
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