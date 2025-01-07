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عربي-دولي

بسبب تحضيرات للجيش في سيناء... اتهام إسرائيلي لمصر بانتهاك اتفاقية السلام

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:25
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زعمت القناة الـ14 الإسرائيلية، انتهاك مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل بأنشطة لوجيستية وتحضيرات في وسط سيناء، خلافا لما تنص عليه الاتفاقية الموقعة في نهاية السبعينيات.

وذكرت القناة أن "المؤسسة الأمنية تعترف بوجود نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء خلافا لاتفاقية السلام مع إسرائيل".
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وأضافت أن أنشطة الجيش المصري "تتضمن تحضيرات لوجستية وإقامة حواجز مختلفة في المنطقة"، منوهة بأنها تمثل خطورة على القوات الإسرائيلية إذا تطورت الأوضاع لصراع عسكري في المستقبل.

وزعمت القناة اكتشاف أكثر من 10 أنفاق عابرة للحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية خلال الحرب، رغم نفي مصر من قبل لهذه المزاعم.

وفي وقت سابق قال مصدر مصري رفيع المستوي، إن ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، غير صحيح، وأن هذه الادعاءات "هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع"، و"تبرير مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية". (روسيا اليوم)
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