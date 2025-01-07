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عربي-دولي

غانا تعلّق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية"

Lebanon 24
07-01-2025 | 04:47
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أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء، بأن جمهورية غانا قررت تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

وقال المصدر إن الإعلان عن هذا القرار جاء في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية.
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وقررت جمهورية غانا "إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية".

وأعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها " للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف".

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بـ"الجمهورية" الوهمية سنة 1979. 

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "بفضل الزخم الذي أعطاه الملك محمد السادس لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا أفريقيا، علاقاته مع "الجمهورية" الوهمية، وذلك منذ سنة 2000". (سكاي نيوز)
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