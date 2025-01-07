جيش مالي يعلن القضاء على 30 إرهابيا

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(روسيا اليوم)

أعلن جيش مالي صد قواته هجوما إرهابيا على منطقة نيورو شمال غربي البلاد، والقضاء على 30 مسلحا ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة لديهم.وفي بيان صدر اليوم، أوضح الجيش المالي: "تبلغ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الرأي العام أن القوات المسلحة المالية صدت بقوة هجوما إرهابيا على منطقة نيورو في 6 يناير 2024 حوالي الساعة 22:00 مساء".وأضاف البيان أن "الإرهابيين تسللوا بأعداد كبيرة إلى المدينة بتواطؤ داخلي وهاجموا بعض النقاط الحساسة في المدينة، إلا أن سرعة الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والتصدي للهجوم أسفر عن 30 جثة للإرهابيين واسترجاع 22 رشاشا وقاذفة صواريخ مضادة للدبابات بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة".وأشار البيان إلى "مقتل جندي واحتراق مركبة عسكرية خلال العملية"، مؤكدا أن الوضع "تحت السيطرة والبحث مستمر عن الإرهابيين".