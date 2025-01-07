الخارجية الأردنية: نقف إلى جانب أشقائنا السوريين

Advertisement

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، على احترام خيارات الشعب السوري والوقوف إلى جانب السوريين لإعادة بناء سوريا الموحدة.وأوضح الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، أن "نريد علاقات تخدم مصلحة سوريا والأردن ومصلحة المنطقة واستقرارها".وأضاف: "اللقاء مع الوفد السوري أكد الحرص المشترك على بناء علاقات تعاون صادقة".وتابع: "أمن سوريا واستقرارها من أمن الأردن واستقراره. مستعدون لتقديم كل ما نستطيع لسوريا".وأشار الصفدي إلى: "سنواجه تحدي المخدرات المستمر في سوريا بالتعاون مع الإدارة الجديدة".وذكر: "واجبنا أن نساعد الإدارة الجديدة في سوريا في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية".من جانبه، قال الشيباني: "نشكر الأردن على استقبال اللاجئين السوريين ونحرص على علاقات مميزة بين البلدين".وأضاف: "نؤكد عزمنا على توطيد العلاقات مع الأردن على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية".وذكر الشيباني: "يجب أن ترفع العقوبات عن سوريا بعد زوال سببها. نعد الجميع بأن سوريا ستكون مصدرا للسلام والأمن لدول الجوار والعالم".وتابع: "نحترم سيادة دول الجوار ولن نتبع سياسة الابتزاز التي كانت سائدة في عهد الأسد".وقال الشيباني: "خلال جولتنا العربية لمسنا تعاطفا مع الشعب السوري ورغبة في إنشاء شراكات استراتيجية".(سكاي نيوز)