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إقتصاد

سفينتان لتوليد الكهرباء في طريقهما إلى سوريا

Lebanon 24
07-01-2025 | 08:01
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أعلن مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر توجهتا إلى سوريا لتوليد 800 ميغاواط لزيادة حصة ‏المواطن من الكهرباء 50%.

وقال أبو دي في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": "العمل جار حاليا لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها مع الشبكة الكهربائية".
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وأشار المدير العام لمؤسسة النقل والتوزيع السورية إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط ‏الربط الكهربائي خلال فترة النظام كبيرة جدا.

وأضاف: "نسعى لإعادة تأهيل محطات ‏التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة". (روسيا اليوم)

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