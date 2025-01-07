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إقتصاد
سفينتان لتوليد الكهرباء في طريقهما إلى سوريا
Lebanon 24
07-01-2025
|
08:01
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أعلن مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا خالد أبو دي أن سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر توجهتا إلى سوريا لتوليد 800 ميغاواط لزيادة حصة المواطن من الكهرباء 50%.
وقال أبو دي في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": "العمل جار حاليا لتأمين خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين وسيتم مد خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها مع الشبكة الكهربائية".
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وأشار المدير العام لمؤسسة النقل والتوزيع السورية إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة النظام كبيرة جدا.
وأضاف: "نسعى لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة". (روسيا اليوم)
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