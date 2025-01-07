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عربي-دولي
توفي عن 96 عاماً.. من هو جان ماري لوبان؟
Lebanon 24
07-01-2025
|
08:04
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كان جان ماري لوبان يصف نفسه دائما بـ"الأسطورة"، وبغض النظر عن هذا التوصيف، فقد ترك الشخصية التاريخية لليمين المتطرف الفرنسي بصمة في التاريخ بعد مسار طويل من النضال والمواقف السياسية البارزة.
وتوفي جان ماري لوبان، الذي وصل إلى نهائيات الانتخابات الرئاسية في العام 2002، الثلاثاء، عن عمر يناهز 96 عاما في منطقة باريس.
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وقالت عائلته، في بيان جرى تعميمه على وسائل الإعلام، إن جان ماري لوبان توفي ظهر الثلاثاء، محاطا بعائلته.
كان جان دائما يكرّر: "نعم، سأترك بصمة في التاريخ، لأنني في أعماقي أسطورة"، مؤكدا "حياتي السياسية ناجحة!"
رأى ماري لوبان النور يوم 20 حزيران 1928 في بلدية لا ترينيتي الفرنسية، وتلقى تعليمه في مدرسة داخلية في فان.
وفي الأربعينيات، التحق بكلية الحقوق في جامعة باريس، قبل أن ينضم إلى الفيلق الأجنبي الفرنسي في 1954، حيث خدم كمظلي في عدة دول، من بينها الجزائر والهند الصينية الفرنسية.
وبعد عودته إلى فرنسا، أصبح لوبان من أتباع الكاتب والسياسي بيير بوجاد، الذي كان يقود آنذاك حركة احتجاجية ضد الضرائب.
وفي عام 1956، انتُخب لعضوية الجمعية الوطنية بصفته أصغر النواب سنا. وأعيد انتخابه لعضوية الجمعية الوطنية في عام 1958، ولكنه هُزم في عام 1962، فأسس بعدها جمعية تبيع تسجيلات لخطب النازيين والأغاني العسكرية الألمانية.
عام 1972 سيكون محوريا في حياة جان ماري لوبان، حيث أسس حينها حزب الجبهة الوطنية (التجمع الوطني، حاليا)، ذا التوجه اليميني المتشدد. ومنذ بدايته، أكد حزب لوبان على التهديد الذي تشكله الهجرة على فرنسا، وخاصة الهجرة العربية من مستعمرات فرنسا السابقة في شمال أفريقيا.
لم يكن لوبان يؤمن بالمساواة بين الأعراق، وناضل كثيرا للترويج لثقافة كراهية الأجانب. في هذا الصدد، قال في مقابلة مصورة عام 1996: "أنا أؤمن بعدم المساواة بين الأعراق، ومن الواضح أن التاريخ يوضح ذلك. ليس لديهم نفس القدرة والمستوى من التطور التاريخي".
من جهة أخرى، كان جان يعارض التكامل الأوروبي، ويدعو إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام، وسعى كذلك إلى فرض حظر على بناء المزيد من المساجد في فرنسا.
بسبب مواقفه المثيرة، كان لوبان متورطا باستمرار في الجدل السياسي؛ على سبيل المثال، في الستينيات حُكِم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة قدرها 10 آلاف فرنك بسبب "الاعتذار عن جرائم الحرب"؛ وأدين بانتهاك القانون الفرنسي الذي يحظر إنكار الهولوكوست بسبب تعليقات أدلى بها في الثمانينيات وصف فيها الهولوكوست بأنها مجرد "تفصيل" في تاريخ الحرب العالمية الثانية؛ وفي عام 1998 أدين بالاعتداء على خصم سياسي ومُنع من تولي منصب أو السعي إلى توليه لمدة عامين.
ومع ذلك، حظي أسلوب لوبان وسياساته بدعم كبير، وخاصة من الطبقة العاملة، التي عانت من ارتفاع معدلات الجريمة والبطالة خلال الثمانينيات والتسعينيات.
هذا الدعم الكبير لم يترجم إلى أصوات انتخابية، فقد ترشح الراحل عدة مرات للرئاسة؛ وحصل في عام 1974 على 1 في المئة من الأصوات، ونحو 15 في المئة في عامي 1988 و1995.
وفي عام 2002، هزم لوبان رئيس الوزراء ليونيل جوسبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، لكنه خسِر بسهولة في الجولة الثانية.
وفي عام 2007، حصل على ما يزيد قليلا عن 10 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، وهو ما لم يكن كافيا لتأهله لجولة الإعادة.
وبعد ثلاث سنوات، أعلن لوبان أنه سيتقاعد من منصبه كزعيم للتجمع الوطني. وفي كانون الثاني 2011، خلفته ابنته مارين لوبان، البالغة من العمر 56 عاما، والتي واجهت الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022، وانهزمت هي الأخرى. (سكاي نيوز عربية)
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