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تنصيب جون ماهاما رئيسا لغانا للمرة الثالثة

Lebanon 24
07-01-2025 | 08:09
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يؤدي جون ماهاما اليمين الدستورية رئيسا لغانا للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية.

وفاز ماهاما، زعيم المعارضة الذي بدأ مشواره السياسي كوزير للاتصالات، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أواخر العام الماضي، بعد أن تعهد بمعالجة الأزمة الاقتصادية والفساد والبطالة. (روسيا اليوم)
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