فيديو قديم فضحه... مُطالبات بإقالة وزير العدل السوريّ الجديد شاهدوا ما فعله

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعين مصورين يوثقان تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأتين بتهمة "الإفساد والدعارة". ووفقاً لما أشار إليه الناشرون، يظهر في المقطعين شادي الويسي، وزير العدل في الحكومة التابعة للإدارة السورية الجديدة، وهو يتلو نص الحكم، مما أثار موجة غضب واسعة على المنصات الاجتماعية ودعوات متزايدة لإقالته.



وأجرت منصة "تأكد" السورية عملية تحقق دقيقة بأدوات تقنية متخصصة لمطابقة الملامح ونبرة الصوت التي تُسمع بوضوح في أحد التسجيلين على الأقل، مع ملامح وصوت الوزير شادي الويسي الذي ظهر حديثاً بعدة لقاءات مصورة.



وأظهرت النتائج تطابقاً عالياً رغم رداءة جودة التسجيلين المنتشرين.



وأكد مسؤول كبير أن الرجل الذي يظهر في التسجيلين هو بالفعل وزير العدل الحالي شادي الويسي وكان حينها قاضياً.



وانتشرت الكثير من التعليقات المستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة لتعيين شخص متشدد اعتبره العديد من الأشخاص إرهابياً لا يمكن أن تتماشى أفكاره مع الدولة الحديثة. (الامارات 24)

تمنيت من أعماق قلبي أن يكون خبر شادي الويسي غير صحيح لكن للأسف سندفع الثمن غالياً كل هذا بسبب عشوائيات التعيين

أن يُمنح منصب وزير العدل في سوريا لشخص شارك في إعدام امرأة بدم بارد عام 2015 هو صفعة لكل قيم العدالة والإنسانية ورسالة صادمة إلى الداخل والخارج على حد سواء هذا التعيين… pic.twitter.com/aUrXp1jGuZ — ahmad (@ahmadL_F) January 4, 2025 Advertisement