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عربي-دولي

حادثة مرعبة... جثتان عند فتحة عجلات طائرة

Lebanon 24
07-01-2025 | 09:18
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أفادت السلطات الأميركية عن العثور على جثتين في مقصورة الهبوط الخاصة بطائرة تابعة لشركة طيران "جيت بلو"، في مطار في جنوب ولاية فلوريدا.

وذكرت قناة "دبليو بي إل جي" التلفزيونية، أنه قد تم العثور على الجثتين في منطقة فتحة العجلات، في مطار فورت لودرديل-هوليوود الدولي.
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وقال متحدث باسم شركة "جيت بلو" للقناة التلفزيونية، إنه قد تم اكتشافهما أثناء عملية فحص روتيني للصيانة بعد الرحلة. (سكاي نيوز)

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