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عربي-دولي

هل تمّ إعدام "عزرائيل" سجن صيدنايا أوس السلوم؟

Lebanon 24
07-01-2025 | 09:30
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تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، زعم ناشروه أنّه يوثق لحظة إعدام أوس سلوم المُلقّب بـ"عزرائيل صيدنايا".

ووصف العديد من المعتقلين السابقين سلوم بأنّه من أكثر السجانين قسوة في سجن صيدنايا، وأنّه كان يتفنّن في ابتكار أساليب التعذيب.
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وبالبحث عن الحقيقة، وجد موقع مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة "مسبار" أنّ الفيديو المتداول مضلل، ولا يوثّق إعدام سلوم.

وتبيّن أنّ الفيديو يوثّق لحظة إعدام إبراهيم محمد حمشو أحد عناصر نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في مدينة الباب شمالي حلب في 2 كانون الثاني. (التلفزيون العربي)
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