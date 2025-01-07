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عربي-دولي

بشأن قضية الممثلة الإباحية.. طلبان من ترامب للمحكمة في نيويورك

Lebanon 24
07-01-2025 | 11:58
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طلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، من محكمة في نيويورك إلغاء حكم إدانته في القضية المتعلقة بدفع أموال لممثلة إباحية مقابل شراء صمتها.

كما طلب ترامب من المحكمة إسقاط القضية قبل صدور الحكم فيها يوم الجمعة.
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يأتي ذلك بعدما أُحبطت محاولة ترامب، لتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى.

وسيتم النطق بالحكم على ترامب قبل أكثر من أسبوع بقليل من حفل تنصيبه لولاية ثانية. (سكاي نيوز) 
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