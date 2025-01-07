بشأن قضية الممثلة الإباحية.. طلبان من ترامب للمحكمة في نيويورك

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كما طلب ترامب من المحكمة إسقاط القضية قبل صدور الحكم فيها يوم الجمعة.يأتي ذلك بعدما أُحبطت محاولة ترامب، لتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى.وسيتم النطق بالحكم على ترامب قبل أكثر من أسبوع بقليل من حفل تنصيبه لولاية ثانية. (سكاي نيوز)