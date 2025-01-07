Advertisement

صحة

"جرس إنذار".. تحذير عاجل من عالم أوبئة بشأن أنفلونزا الطيور

Lebanon 24
07-01-2025 | 13:06
A-
A+

Doc-P-1302665-638718775985376506.jpg
Doc-P-1302665-638718775985376506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر عالم الأوبئة الإيطالي ماتيو باسيتي من أن أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس (H5N1) في الولايات المتحدة تعد بمثابة جرس إنذار.

وفي التفاصيل، أوضح باسيتي "أن الوفاة خصت شخصا يزيد عمره عن 65 عاما ويعاني من أمراض سابقة، لكنني أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو أن هذا المريض لم يصب جرّاء تلامسه مع الماشية بل مع حيوان منزلي".
Advertisement

تابع: "الأمر يتعلق بحالة مختلفة تماما مقارنة بالحالات التي ظهرت بين العاملين في مزارع الأبقار المنتجة للألبان"، مبيناً أن "أنفلونزا الطيور تمثل مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مع ظهور 60 إصابة خلال عام 2024 وتسجيل أول حالة وفاة في عام 2025".

وأشار إلى أنه "لحسن الحظ لم تحدث لحد الآن أي حالة انتقال للعدوى من إنسان إلى إنسان، لكن لا بد لهذا الأمر أن يحدث عاجلا أم آجلا". (روسيا اليوم) 
 

عربي-دولي

صحة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:40 | 2025-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:39 | 2025-01-07
18:26 | 2025-01-07
17:22 | 2025-01-07
16:51 | 2025-01-07
16:44 | 2025-01-07
16:38 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24