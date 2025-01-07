"جرس إنذار".. تحذير عاجل من عالم أوبئة بشأن أنفلونزا الطيور

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وفي التفاصيل، أوضح باسيتي "أن الوفاة خصت شخصا يزيد عمره عن 65 عاما ويعاني من أمراض سابقة، لكنني أعتقد أن الشيء الأكثر أهمية هو أن هذا المريض لم يصب جرّاء تلامسه مع الماشية بل مع حيوان منزلي".تابع: "الأمر يتعلق بحالة مختلفة تماما مقارنة بالحالات التي ظهرت بين العاملين في مزارع الأبقار المنتجة للألبان"، مبيناً أن "أنفلونزا الطيور تمثل مشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مع ظهور 60 إصابة خلال عام 2024 وتسجيل أول حالة وفاة في عام 2025".وأشار إلى أنه "لحسن الحظ لم تحدث لحد الآن أي حالة انتقال للعدوى من إنسان إلى إنسان، لكن لا بد لهذا الأمر أن يحدث عاجلا أم آجلا". (روسيا اليوم)