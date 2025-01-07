"20 مليار دولار وربما أكثر".. ترامب يعلن عن استثمار إماراتي ضخم في مشروع جديد

إماراتي كبير

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والمستثمر هو أحد شركائه، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، حسين سجواني.وظهر الاثنان في مؤتمر صحفي، في منزل ترامب بمنتجع مارالاغو بولاية فلوريدا، حيث أعلن ترامب أن سجواني تعهد "على الأقل" بهذا المبلغ، وأن شركته "قد تضاعف هذا المبلغ أو حتى تزيد عليه إلى حد ما".و"المرحلة الأولى" من الاستثمارات ستذهب إلى تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وأوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا، وفق ترامب.أما سجواني فلم يخف خلال المؤتمر سعادة بعودة شريكه إلى البيت الأبيض.وقال "لقد كانت أخبارا مذهلة بالنسبة لي ولعائلتي عندما انتُخب (ترامب) في نوفمبر. لقد انتظرنا أربع سنوات لزيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة بشكل كبير". (الحرة)