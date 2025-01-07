بعد انتشار فيروس "HMBV".. كيف علقت منظمة الصحة العالمية؟

قدمت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، تطمينات بشأن فيروس "HMBV"، وهو عدوى تنفسية منتشرة في الصين، مؤكدة أن الفيروس ليس جديداً ولا يشكل خطراً كبيراً.



وفي هذا السياق، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن "المنظمة على اتصال بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

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وأشارت إلى أنه "تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية أن العديد من التهابات الجهاز التنفسي تنتشر في الصين، كما هو معتاد في فصل الشتاء، بما في ذلك "الأنفلونزا و/آر إس في/ وكوفيد-19 و/إتش إم بي في".



وبدأت وسائل الإعلام الصينية في أوائل ديسمبر تتناول ارتفاع حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي البشري "إتش إم بي في"، وهو ما أثار مخاوف صحية عالمية بعد خمسة أعوام على اندلاع جائحة كوفيد - 19 في الصين.



إلا أن بكين ومنظمة الصحة العالمية كانتا تحاولان تهدئة المخاوف في الأيام الأخيرة. (سكاي نيوز)