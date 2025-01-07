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عربي-دولي

حادث غير عادي في ألمانيا.. ملثم يقتحم شركة ويطلق النار على شخصين

Lebanon 24
07-01-2025 | 16:13
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ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء، أن شخصين قُتلا بعد أن اقتحم ملثم شركة جنوب غربي البلاد، وأطلق النار عليهما، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت الشرطة في بيان على  منصة "إكس" إن "حادث إطلاق نار وقع في شركة في ولاية بادن فورتمبيرغ، اليوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل شخصين، كذلك أصيب شخص بجراح خطيرة".
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وأوضحت أن المتهم لاذ بالفرار، في وقت تقوم فيه طائرة مروحية بمحاولة تتبعه، فيما لم تتضح بعد دوافع الحادثة. (ارم نيوز)
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