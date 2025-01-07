بينهم 7 أطفال.. 13 شهيداً في غارات إسرائيلية على خان يونس

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وأعلن الدفاع المدني استشهاد أربعة أطفال ونقل عشرين إصابة إثر غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس.وأفاد شاهد عيان بأن طائرات إسرائيلية شنت غارتين جويتين على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس"، ما أدى الى "اندلاع النيران في الخيام".كما أضاف أنه "تم انتشال أربعة اطفال وعدد كبير من الاصابات".الى ذلك، أعلن الدفاع المدني في بيان آخر انتشال جثث خمسة شهداء بينهم ثلاثة أطفال إثر قصف منزل سكني بمنطقة قيزان جنوب خان يونس.كما أفاد باستشهاد شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب شرق خان يونس، وشخصين آخرين جراء غارة طالت شقة سكنية وسط المدينة.وحذّر الدفاع المدني في بيان من أن الطيران الإسرائيلي يكثف هجماته بحق المواطنين واستهدافاته للمنازل السكنية في جنوب قطاع غزة. (العربية)