مشاهد مروّعة.. انهيار عقار وسقوط أجزاء من آخر مجاور له في دولة عربية (صور)

شهدت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، حاث انهيار عقار وسقوط أجزاء من عقار آخر مجاور له في منطقة العطارين وسط الإسكندرية.



وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين ببلاغ من الأهالي، بانهيار العقار الكائن في رقم 82 شارع الجوهر المتفرع من شارع عبدالمنعم.

كما تبلغت بسقوط أجزاء من العقار رقم 81 الجوهر من شارع العطارين، مكون من أرضي و7 طوابق علوية، وهي عبارة عن "سقوط شرفة الدور الأول وجزء من الصالة، و2 بلكونة وصالة الدور الثاني وبلكونة وشباك الدور الثالث، وشرخ كبير بالدور الرابع".وتبين من الفحص الأولي، أن العقار الأول صادر له قرار هدم رقم 54 لسنة 2024، وتم إبلاغ المالك بسرعة تنفيذ القرار بسبب الخطورة الداهمة على الأرواح مع تحميله المسئولية الكاملة.وقطعت الجهات التنفيذية في محافظة الإسكندرية الغاز والمرافق عن العقار المتضرر جزئيًا، كما جرى تحرير محضر لإخلاء السكان دون المنقولات بقسم شرطة العطارين، مع التنبيه على الالتزام بقرار الإخلاء.وأظهرت المعاينة انهيار 4 شرفات وأجزاء من الطوابق الأول والثاني والثالث للعقار المجاور رقم 81 بشارع الجوهر، بالإضافة إلى شروخ وتصدعات بالطابق الرابع، ما أدى إلى إصدار تعليمات بإخلائه فورًا حفاظًا على حياة السكان. (روسيا اليوم)