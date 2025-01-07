قادة الجيش الإسرائيلي يطالبون باتفاق في غزة

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وفي تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، اعتبر القادة الإسرائيليون أن "الجيش طاقته استنفذت في العمليات البرية في قطاع غزة، مطالبين بما وصفوه بقرارات صعبة في إشارة إلى إنهاء القتال والتوصّل إلى اتفاق مع حركة حماس.ويعقد مسؤولون من حماس وإسرائيل محادثات بوساطة مصر وقطر، في جهود مكثّفة منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنها لم تفلح حتى الآن في الوصول لهدفها.وقال القادة الإسرائيليون في التقرير الذي لم يكشف هويتهم، إن "استمرار حرب غزة سيفرض أثماناً باهظة ويؤدي إلى سقوط مقاتلين إضافيين من الجانب الإسرائيلي".والثلاثاء تمسكت حركة حماس بمطلبها بأن تنهي إسرائيل هجومها على قطاع غزة بالكامل، بموجب أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، وقالت إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كان متسرعاً في القول إن "أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها ما لم يطلق سراحهم بحلول موعد تنصيبه في 20 كانون الثاني.ودعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، إلى بذل جهد للتوصّل إلى اتفاق قبل مغادرته لمنصبه، وينظر كثيرون في المنطقة حالياً إلى تنصيب ترامب باعتباره موعداً نهائياً غير رسمي لذلك.لكن مع اقتراب الموعد، يتبادل الجانبان الاتهامات بالتمسك بشروط عرقلت جميع المحاولات السابقة، التي جرت على مدى أكثر من عام، للتوصّل إلى اتفاق.وتقول حماس إنها "ستفرج عن الرهائن المتبقين لديها إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحبت كل قواتها من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن".