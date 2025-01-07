كندا: لن ننحني أمام تهديدات ترامب

أكّد رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو ووزيرة خارجيته ميلاني جولي أن "أوتاوا لن تنحني أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي دعا الى ضم بلادهما الى الولايات المتحدة".

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وقالت جولي إن "تصريحات الرئيس المنتخب ترامب تظهر عدم فهم كامل لكون كندا بلد قوي. لن ننحني أبداً في مواجهة التهديدات". وقالت جولي إن "تصريحات الرئيس المنتخب ترامب تظهر عدم فهم كامل لكون كندا بلد قوي. لن ننحني أبداً في مواجهة التهديدات".

بينما شدّد ترودو على أن "كندا لن تكون أبداً، على الإطلاق، جزءاً من الولايات المتحدة".