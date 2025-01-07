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عربي-دولي

جديد مفجّر تسلا أمام فندق ترامب.. ما علاقة الذكاء الاصطناعي؟

Lebanon 24
07-01-2025 | 23:05
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بعد ما يقرب من أسبوع، مازالت الشرطة الأميركية تحقق بحادثة شاحنة تسلا التي انفجرت أمام فندق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لاس فيغاس يوم الأربعاء الماضي.
 
فقد كشفت شرطة لاس فيغاس أمس الثلاثاء أن الجندي الذي فجر شاحنة تسلا سايبرترك خارج فندق ترامب في لاس فيغاس استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك "تشات جي بي تي" ChatGPT للمساعدة في التخطيط للهجوم.
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فيما لا يزال الكمبيوتر المحمول والهاتف المحمول والساعة قيد المراجعة بعد ما يقرب من أسبوع من إطلاق ماثيو ليفيلسبيرجر البالغ من العمر 37 عامًا النار على نفسه قبل انفجار الشاحنة.
 
وأشار التحقيق في عمليات البحث التي أجراها ليفيلسبيرجر من خلال ChatGPT إلى أنه كان يبحث عن معلومات حول الأهداف المتفجرة والسرعة التي تنتقل بها جولات معينة من الذخيرة وما إذا كانت الألعاب النارية قانونية في أريزونا، وفق وكالة "أسوشيتيد برس".

بدوره وصف كيفن ماكماهيل، شريف إدارة شرطة مترو لاس فيغاس، استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بأنه "مغير لقواعد اللعبة".

وقال إن الإدارة كانت تتقاسم المعلومات مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى.

وقال: "هذه هي أول حادثة أعرفها على الأراضي الأميركية حيث يتم استخدام ChatGPT لمساعدة فرد في بناء جهاز معين". وأضاف "إنها لحظة مثيرة للقلق". (العربية)

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