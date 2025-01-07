مادورو يعلن اعتقال أميركيين اثنين ضمن 7 "مرتزقة" أجانب

Advertisement

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن أميركيين اثنين ضمن مجموعة من سبعة أفراد وصفهم "بالمرتزقة"، اعتُقلا في فنزويلا الثلاثاء.ولم يقدم مادورو مزيداً من التفاصيل أو الأدلة التي تخص اعتقال المواطنين الأميركيين الذي قال إنهما "على مستوى عال".وأضاف نيكولاس مادورو "ألقينا اليوم القبض على سبعة جنود مرتزقة أجانب، من بينهم اثنان من الولايات المتحدة".ومن المقرر أن يبدأ مادورو ولايته الثالثة الجمعة، بعد الانتخابات المتنازع على نتائجها التي انعقدت في تموز الماضي، وألمحت المعارضة خلالها إلى فوزها بأغلبية ساحقة.وذكر مادورو أن مجموعة المرتزقة تضم اثنين من كولومبيا وثلاثة من أوكرانيا.وفي أعقاب مفاوضات لشهور بين كراكاس وواشنطن، أطلقت الحكومة الفنزويلية الشهر الماضي سراح عشرات السجناء من بينهم عشرة من الولايات المتحدة، التي أفرجت عن حليف وثيق لماودرو وهو رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب.