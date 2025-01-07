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عربي-دولي
تأجيل "المؤتمر الوطني" لسوريا وترجيحات بعقده في شباط المقبل
Lebanon 24
07-01-2025
|
23:27
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أعلن وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني أن الإدارة التي يقودها أحمد الشرع "ستتريث" في تنظيم المؤتمر الوطني المرتقب، والذي يهدف إلى جمْع السوريين من مختلف الأطياف لـ"إنشاء الهوية السياسية" للبلاد بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، فيما رجَّح عضو في لجنة تنسيق المؤتمر، أن يتم تنظيمه في شباط المقبل.
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وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمّان: "تريثنا قليلاً بالمؤتمر والذي كان من الممكن عقده في أول شهر كانون الثاني الجاري، لكن ارتأينا أن نشكل لجنة تحضيرية موسعة من الأعضاء والسادة والسيدات".
وأوضح أن اللجنة التحضيرية "سيكون فيها ممثلون من الشرائح والمحافظات السورية كافة".
وأشار إلى "أننا نريد أن يُمثّل هذا المؤتمر إرادة الشعب السوري"، معتبراً أنه "حجر الأساس في مستقبل سوريا، وأيضاً سيكون هو المؤهل صاحب الصلاحيات في إنشاء الهوية السياسية للشعب السوري".
ولفت إلى أن "التنوع في سوريا إما أن ننظر إليه على أنه فرصة لتقوية البلد ومصدر قوة، وإما أن ننظر إليه كمشكلة".
وتابع: "إذا نظرنا إليه كفرصة نستطيع أن نستفيد من الجميع في بناء سوريا المستقبل، أما إذا نظرنا إليه كمشكلة سنكون قد عززنا الاختلاف والانقسام في بلدنا".
وأردف بالقول: "لن ننظر إلى سوريا إلا سوريا موحدة بكافة أبنائها وأطيافها وتنوعها، ولن ننجح إذا لم نسلك هذا المسلك".
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