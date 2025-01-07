محكمة استئناف أميركية ترفض طلب ترمب بوقف الحكم في قضية "شراء الصمت"

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رفضت محكمة استئناف في نيويورك طلباً تقدم به الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لوقف النطق بالحكم في قضية متعلقة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، والمقرر صدوره الجمعة المقبل، أي قبل 10 أيام من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.واتخذت القاضية في قسم الاستئناف إلين جيسمر، وهي محكمة استئناف متوسطة المستوى في الولاية، القرار بعد أن خسر ترامب، الاثنين، محاولة لمنع القاضي خوان ميرشان من إصدار حكم في القضية الجمعة.وطلب ترامب كذلك من المحكمة إسقاط القضية قبل صدور الحكم، وكان ميرشان رفض، الاثنين، طلباً من محاميي ترامب لتأجيل الحكم، قائلاً إن هذا الطلب هو في الغالب "تكرار للحجج التي أطلقها مرات عديدة في الماضي".وخلال تحديده موعد الحكم على ترامب، الجمعة، أشار القاضي، إلى أنه لا يميل إلى إرسال الرئيس المنتخب إلى السجن. وكتب أن حكم الإفراج غير المشروط سيكون النهج الأكثر عملية نظراً لتنصيب ترامب في 20 كانون الثاني.وقال محامو ترامب في طلبهم لمحكمة الاستئناف، إن الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية تمتد إلى الفترة الانتقالية بين الفوز في الانتخابات والتنصيب، وطلبوا من المحكمة منع النطق بالحكم.وشدد محامي ترامب، تود بلانش الذي رشحه الرئيس المنتخب لمنصب نائب وزير العدل في إدارته الجديدة، من أمام قسم الاستئناف في نيويورك، على "ضرورة وقف الحكم على الرئيس المنتخب، واصفاً الوضع بأنه "غير مسبوق".